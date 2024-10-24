Athletic Bilbao, Nico Williams ile güldü

Athletic Bilbao, Slavia Prag'ı Nico Williams'ın golüyle mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Athletic Bilbao, Nico Williams ile güldü
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24 Ekim 2024 23:53
UEFA Avrupa Ligi 3. Hafta maçında Athletic Bilbao ile Slavia Prag karşı karşıya geldi. San Mames Stadyumu'ndan oynanan mücadeleyi ev sahibi Athletic Bilbao 1-0'lık skorla kazandı.

Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golü 33. dakikada Nico Williams kaydetti.

Bu sonucun ardından Athletic Bilbao, puanını 7'ye çıkardı. Slavia Prag ise ilk mağlubiyetini alarak 4 puanda kaldı.

4. haftada Athletic Bilbao, Ludogorets deplasmanına gidecek. Slavia Prag ise Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşacak.

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