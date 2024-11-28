UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Athletic Bilbao, sahasında Elfsborg ile karşı karşıya geldi. İspanyol temsilcisi, San Mames'teki maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Adama Boiro, 24. dakikada Benat Prados ve 53. dakikada Gorka Guruzeta attı.



Bu sonucun ardından Athletic Bilbao, 13 puana yükseldi. Elfsborg, 4 puanda kaldı.



UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Athletic Bilbao, Fenerbahçe'ye konuk olacak. İspanyol temsilcisi, 22 Ocak'ta Beşiktaş ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Elfsborg, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Karabağ'ı sahasında ağırlayacak.



