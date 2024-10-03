Athletic Bibao, AZ'yi son dakikalarda çözdü

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Athletic Bilbao ile AZ Alkmaar karşı karşıya geldi. San Mames'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Athletic Bilbao 2-0'lık skorla kazandı.



Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Inaki Williams ile 86. dakikada Oihan Sancet kaydetti.



Bu sonucun ardından Athletic Bilbao, puanını 4'e çıkardı. AZ Alkmaar ise 3 puanda kaldı.



Athletic Bilbao, gelecek hafta Slavia Prag'ı konuk edecek. AZ Alkmaar ise Tottenham deplasmanına gidecek.



