Athletic Bibao, AZ'yi son dakikalarda çözdü

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Athletic Bilbao ile AZ Alkmaar karşı karşıya geldi. San Mames'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Athletic Bilbao 2-0'lık skorla kazandı.
Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Inaki Williams ile 86. dakikada Oihan Sancet kaydetti.
Bu sonucun ardından Athletic Bilbao, puanını 4'e çıkardı. AZ Alkmaar ise 3 puanda kaldı.
Athletic Bilbao, gelecek hafta Slavia Prag'ı konuk edecek. AZ Alkmaar ise Tottenham deplasmanına gidecek.
Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Inaki Williams ile 86. dakikada Oihan Sancet kaydetti.
Bu sonucun ardından Athletic Bilbao, puanını 4'e çıkardı. AZ Alkmaar ise 3 puanda kaldı.
Athletic Bilbao, gelecek hafta Slavia Prag'ı konuk edecek. AZ Alkmaar ise Tottenham deplasmanına gidecek.