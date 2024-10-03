Athletic Bibao, AZ'yi son dakikalarda çözdü

Athletic Bilbao, sahasında konuk ettiği AZ Alkmaar'ı 72 ve 86'da bulduğu gollerle mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Athletic Bibao, AZ'yi son dakikalarda çözdü
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03 Ekim 2024 23:54
UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Athletic Bilbao ile AZ Alkmaar karşı karşıya geldi. San Mames'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Athletic Bilbao 2-0'lık skorla kazandı.

Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Inaki Williams ile 86. dakikada Oihan Sancet kaydetti.

Bu sonucun ardından Athletic Bilbao, puanını 4'e çıkardı. AZ Alkmaar ise 3 puanda kaldı.

Athletic Bilbao, gelecek hafta Slavia Prag'ı konuk edecek. AZ Alkmaar ise Tottenham deplasmanına gidecek.

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