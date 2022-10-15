Atalanta maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Atalanta, sahasında Sassuolo'yu konuk etti.



Gewiss Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Atalanta 2-1 kazanarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.



Mücadelenin 41. dakikasında Sassuolo Kyriakopoulos'un golüyle öne geçerken 45+1'de Pasalic skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sonuçlandı.



İkinci yarıya hızlı başlayan Atalanta, bu kez 46. dakikada Lookman ile öne geçmeyi başardı. Kalan dakikalarda Sassuolo'nun oyuna ortak olma çabaları sonuçsuz kaldı ve mücadele 2-1'lik Atalanta üstünlüğü ile sona erdi.



Milli oyuncularımızdan Merih Demiral, 90 dakika Atalanta formasıyla sahada kalırken Sassuolo'daki Millilerimizden Mert Müldür ile Kaan Ayhan ise kadroda yer bulamadı.



Bu sonuçla Atalanta 24 puana yükselip maç fazlasıyla liderliğe otururken Sassunolo ise 12 puanda kaldı.





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