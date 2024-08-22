Atalanta, 20 milyon euro'luk transferi duyurdu

Atalanta, 24 yaşındaki sağ bek Raoul Bellanova'yı 20 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Atalanta, 20 milyon euro'luk transferi duyurdu
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22 Ağustos 2024 18:14
Serie A ekibi Atalanta, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı.

Atalanta, Torino forması giyen Raoul Bellanova'yı 20 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.

Açıklamada, oyuncu için ekstradan bonus ödemelerinde sözleşmede yer aldığı belirtildi. 

İtalyan sağ bek, yeni kulübüyle. 2029 yılına dek sözleşme imzaladı. 

8 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon Torino formasıyla 1 maça çıkan defans oyuncusu , geçen yıl Serie A'da 37 karşılaşmada 1 gol, 7 asist yaptı.

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