Atakan Çankaya: 'Bizim en büyük hedefimiz Avrupa'ya gitmek'

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek yarı finale yükselen MKE Ankaragücü'nün defans oyuncusu Atakan Çankaya, Ankaragücü'nü Avrupa kupalarına götürmek istediklerini söyledi.Atakan Çankaya, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kupada yarı finale yükseldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.Fenerbahçe'nin ligin iyi takımlarından biri olduğunu vurgulayan Atakan Çankaya,ifadesini kullandı.Bir diğer defans oyuncusu Nihad Mujakic de kupada tur atladıkları için sevinçli olduklarını belirterek,değerlendirmesini yaptı.