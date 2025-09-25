UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Aston Villa, Bologna'yı konuk etti.
Villa Park'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golü 13. dakikada John McGinn kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı, Bologna ise puanla tanışamadı.
Aston Villa , gelecek maç haftasında Feyenoord'a konuk olacak. Bologna ise Freiburg'u ağırlayacak.
