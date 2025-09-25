25 Eylül
Lille-Brann
2-1
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
0-1
25 Eylül
Rangers-Genk
0-1
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
0-1
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
1-0
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
1-1
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
1-4
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
2-1
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
0-1
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
5-0
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
2-0
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
4-1
25 Eylül
Osasuna-Elche
1-1
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
1-3

Aston Villa, evinde tek golle galip!

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Aston Villa, konuk ettiği Bologna'yı 1-0 mağlup etti.

calendar 25 Eylül 2025 23:55 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2025 23:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Aston Villa, evinde tek golle galip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Aston Villa, Bologna'yı konuk etti.

Villa Park'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golü 13. dakikada John McGinn kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı, Bologna ise puanla tanışamadı.

Aston Villa , gelecek maç haftasında Feyenoord'a konuk olacak. Bologna ise Freiburg'u ağırlayacak. 

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.