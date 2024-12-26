Aston Villa 10 kişi kaldı; Newcastle seriye bağladı!

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Newcastle United, konuk ettiği Aston Villa'yı 3-0 yendi ve üst üste 3. maçını kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Aston Villa 10 kişi kaldı; Newcastle seriye bağladı!
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26 Aralık 2024 19:56
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Newcastle United, Aston Villa'yı konuk etti. 

St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı. 

Newcastle'ın gollerini 2. dakikada Anthony Gordon, 59. dakikada Alexander Isak ve 90+1. dakikada Joelinton kaydetti. 

Aston Villa'da Jhon Duran ise karşılaşmanın 32. dakikasında rakibine müdahalesi sonrası sportmenlik dışı hareketten kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 

Bu sonuçla birlikte üst üste 3. galibiyetini alan Newcastle, 29 puanla 5. sıraya yükseldi. Ligde 6. mağlubiyetini alan Aston Villa ise 28 puanda kaldı ve 8. sırada konumlandı. 

Premier Lig'de bir sonraki hafta Newcastle, Manchester United'a konuk olacak. Aston Villa ise Brighton'u ağırlayacak.
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