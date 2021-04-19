Arsenal'den Avrupa Süper Ligi açıklaması

Arsenal'in sahibi ve başkanı Stan Kroenke, Avrupa Süper Ligi'ne katılım hakkında açıklamalarda bulundu.



Arsenal'in geleceği için Avrupa Süper Ligi'nin kaçınılmaz olduğunu ifade eden patron Kroenke, "Tüm bu yaygaranın neden çıktığını anlayamıyorum. Avrupa Süper Ligi başladığında, dünyadaki tüm futbolseverler bir araya gelecek ve bu harika lig için bize teşekkür edecek" dedi.



Arsenal menajeri Mikel Arteta ise konu hakkında açıklamalarda bulundu ve Avrupa Süper Ligi hakkında ne kendisinin ne de futbolcularının hiçbir şekilde haberi olmadığını dile getirdi.



