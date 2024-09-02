Arsenal, Trossard'a gelen kiralama teklifini reddetti

Arsenal, Al Ittihad'ın Leandro Trossard için yaptığı satın alma opsiyonlu kiralık teklifi redetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Arsenal, Trossard'a gelen kiralama teklifini reddetti
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02 Eylül 2024 13:47
Suudi Pro Lig'i kulüplerinden Al Ittihad, Leandro Trossard için satın alma opsiyonuyla birlikte Arsenal'e kiralık transfer teklifinde bulundu.

Arsenal kulübü ise Trossard'ı kadronun önemli bir parçası olarak gördüğü için bu teklifi redetti.

Al Ittihad, oyuncu için Arsenal'e 5 milyon euro kiralama ve 20-25 milyon euro civarında opsiyonlu kiralık teklifi yapmıştı.

PERFORMANSI

Leandro Trossard, geçen sezon Arsenal formasıyla 46 maça çıkıp 17 gol 2 asistlik performans sergilemişti.




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