UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Arsenal ile Lens karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Arsenal 6-0 kazandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Kai Havertz, 21. dakikada Gabriel Jesus, 23. dakikada Bukayo Saka, 27. dakikada Gabriel Martinelli, 45+1'de Martin Odegaard ve 86. dakikada penaltıdan Jorginho kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Arsenal puanını 12'ye çıkararak grubu lider bitirmeyi garantiledi. Lens ise 5 puanda kaldı.
Grubun son maçında Arsenal, PSV Eindhoven deplasmanına gidecek. Lens, sahasında Sevilla'yı ağırlayacak.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Kai Havertz, 21. dakikada Gabriel Jesus, 23. dakikada Bukayo Saka, 27. dakikada Gabriel Martinelli, 45+1'de Martin Odegaard ve 86. dakikada penaltıdan Jorginho kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Arsenal puanını 12'ye çıkararak grubu lider bitirmeyi garantiledi. Lens ise 5 puanda kaldı.
Grubun son maçında Arsenal, PSV Eindhoven deplasmanına gidecek. Lens, sahasında Sevilla'yı ağırlayacak.
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