Arsenal sahasında gol oldu yağdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Arsenal, sahasında Lens'i 6-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Arsenal sahasında gol oldu yağdı!
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30 Kasım 2023 00:59
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Arsenal ile Lens karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Arsenal 6-0 kazandı. 

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Kai Havertz, 21. dakikada Gabriel Jesus, 23. dakikada Bukayo Saka, 27. dakikada Gabriel Martinelli, 45+1'de Martin Odegaard ve 86. dakikada penaltıdan Jorginho kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Arsenal puanını 12'ye çıkararak grubu lider bitirmeyi garantiledi. Lens ise 5 puanda kaldı. 

Grubun son maçında Arsenal, PSV Eindhoven deplasmanına gidecek. Lens, sahasında Sevilla'yı ağırlayacak.

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