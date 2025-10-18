Arsenal, liderliği Batı Londra'da bırakmadı

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Fulham ile Arsenal karşı karşıya geldi. Craven Cottage'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal 1-0'lık skorla kazandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golü 58. dakikada Leandro Trossard kaydetti.
Bu galibiyetle birlikte puanını 19'a çıkaren Arsenal, liderlik koltuğunu korudu. Üst üste 3. yenilgisini alan Fulham, 8 puanda kaldı.
Arsenal, gelecek hafta Crystal Palace'ı ağırlayacak. Fulham ise kötü serisini Newcastle deplasmanında bitirmeye çalışacak.
