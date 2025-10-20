20 Ekim
Arsenal'in zirve yürüyüşü: "Bu kez olacak mı?"

Arsenal, Premier Lig'de ilk 8 haftayı 19 puanla lider olarak tamamladı. Mikel Arteta'nın ekibi için, "Bu kez şampiyon olacak mı?" sorusu gündeme geldi.

calendar 20 Ekim 2025 11:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arsenal, Premier Lig'de zirve yürüyüşüne devam ediyor.

Mikel Arteta'nın ekibi, ligde son olarak Fulham'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti ve ligdeki galibiyet serisini 3 maça yükseltti.

Arsenal, Fulham galibiyetiyle birlikte Premier Lig'in ilk 8 haftasını lider olarak tamamladı. 8 haftada 6 galibiyet alan Arsenal, sadece Liverpool'a mağlup oldu ve Manchester City ile berabere kaldı.

SADECE 3 GOL YEDİ

Premier Lig'de ilk 8 haftayı 19 puanla olarak geçen Arsenal, savunma performansıyla da dikkat çekti. Arsenal, geride kalan haftalarda kalesinde yalnızca 3 gol gördü. Arteta'nın ekibi, Liverpool, Manchester City ve Newcastle United maçlarında kalesinde gol gördü.

Arsenal, şu anda ikinci sıradaki Manchester City'ye 3, üçüncü sıradaki Liverpool'a ise 4 puan fark attı. Özellikle Liverpool'un ligdeki üst üste üç mağlubiyeti sonrası Arsenal, şu anda Manchester City ile birlikte şampiyonluğun en büyük adayı olarak ön plana çıkıyor.

SIRADAKİ RAKİP

Arsenal, ligin bir sonraki haftasında ligin dikkat çeken ekiplerinden biri olan Crystal Palace'ı sahasında konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
