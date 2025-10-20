Arsenal'in zirve yürüyüşü: 'Bu kez olacak mı?'

Arsenal, Premier Lig'de zirve yürüyüşüne devam ediyor.



Mikel Arteta'nın ekibi, ligde son olarak Fulham'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti ve ligdeki galibiyet serisini 3 maça yükseltti.



Arsenal, Fulham galibiyetiyle birlikte Premier Lig'in ilk 8 haftasını lider olarak tamamladı. 8 haftada 6 galibiyet alan Arsenal, sadece Liverpool'a mağlup oldu ve Manchester City ile berabere kaldı.



SADECE 3 GOL YEDİ



Premier Lig'de ilk 8 haftayı 19 puanla olarak geçen Arsenal, savunma performansıyla da dikkat çekti. Arsenal, geride kalan haftalarda kalesinde yalnızca 3 gol gördü. Arteta'nın ekibi, Liverpool, Manchester City ve Newcastle United maçlarında kalesinde gol gördü.



Arsenal, şu anda ikinci sıradaki Manchester City'ye 3, üçüncü sıradaki Liverpool'a ise 4 puan fark attı. Özellikle Liverpool'un ligdeki üst üste üç mağlubiyeti sonrası Arsenal, şu anda Manchester City ile birlikte şampiyonluğun en büyük adayı olarak ön plana çıkıyor.



SIRADAKİ RAKİP



Arsenal, ligin bir sonraki haftasında ligin dikkat çeken ekiplerinden biri olan Crystal Palace'ı sahasında konuk edecek.



