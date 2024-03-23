Arsenal gözünü Real Madrid'in yıldızlarına çevirdi

Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren Arsenal gözünü Andriy Lunin ve Rodrygo'ya çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Arsenal gözünü Real Madrid'in yıldızlarına çevirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Mart 2024 18:07
Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Arsenal gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı.

GÖZLER REAL'İN YILDIZLARINDA

Defensa Central'de yer alan habere göre Arsenal yaz transfer döneminde Real Madrid'in yıldızları Andriy Lunin ve Rodrygo için harekete geçti.

Haberin detaylarında Arsenal'in, Andriy Lunin için 2025 yılında bitecek sözleşmesini değerlendireceği ancak Ramsdale'nin satılması durumunda önümüzdeki yaz transfer döneminde de teklif yapabileceği söylendi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre de Florentino Perez'in, Ukraynalı kaleciyi kadroda tutmak istediği ve önümüzdeki günlerde sözleşme uzatmak için çalışacakları söylendi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery