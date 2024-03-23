Arsenal gözünü Real Madrid'in yıldızlarına çevirdi

Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Arsenal gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı.



GÖZLER REAL'İN YILDIZLARINDA



Defensa Central'de yer alan habere göre Arsenal yaz transfer döneminde Real Madrid'in yıldızları Andriy Lunin ve Rodrygo için harekete geçti.



Haberin detaylarında Arsenal'in, Andriy Lunin için 2025 yılında bitecek sözleşmesini değerlendireceği ancak Ramsdale'nin satılması durumunda önümüzdeki yaz transfer döneminde de teklif yapabileceği söylendi.



Fabrizio Romano'nun haberine göre de Florentino Perez'in, Ukraynalı kaleciyi kadroda tutmak istediği ve önümüzdeki günlerde sözleşme uzatmak için çalışacakları söylendi.





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