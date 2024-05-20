Arsenal'den forvet hattına iki takviye isteği

Arsenal, transfer çalışmaları kapsamında golcü oyuncular Alexander Isak ve Brian Brobbbey'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Arsenal'den forvet hattına iki takviye isteği
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20 Mayıs 2024 19:53
Premier Lig'de şampiyonluğu Manchester City'e kaptıran Arsenal, yeni sezon transfer çalışmalarını hızlandırdı.

The Independent'in haberine göre; Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta'nın isteği doğrultusunda transferde öncelikle hücum hattına yoğunlaşacak.

ARTETA'NIN İSTEDİĞİ İKİ İSİM

Bu doğrultuda Arteta'nın iki oyuncu üzerinde yoğunlaştığı ve bu isimlerin Newcastle United forması giyen Alexander Isak ile Ajax'ta oynayan Brian Brobbey olduğu aktarıldı.

İngiliz devi yetkililerinin kısa süre içerisinde transfer için resmi girişimlere başlayacağı öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSLARI

Newcastle United ile bu sezon 40 maça çıkan 24 yaşındaki golcü oyuncu Isak, 25 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

22 yaşındaki Hollandalı golcü Brobbey ise 43 maça çıkarken, 22 gol attı ve 12 asist yaptı.

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