Arsenal'den Ferdi Kadıoğlu için harekat

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız veren Arsenal gözünü Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'na çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Arsenal'den Ferdi Kadıoğlu için harekat
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17 Mayıs 2024 17:57
Son güncelleme 17 Mayıs 2024 18:01
Bu sezon Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren ve bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız veren Arsenal'den flaş bir hamle geldi.

FENERBAHÇE'NİN YILDIZI İÇİN GELİYORLAR

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Arsenal, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak için çalışmalarına hız verdi.

Haberin detaylarında İngiliz devinin rotasyonlu bir kadro kurmak istediği ve Ferdi Kadıoğlu'nun birçok bölgede oynayabilmesi sebebiyle Mikel Arteta'nın özellikle transfer edilmesini istediği iddia edildi.

35 MİLYON EURO

Arsenal'in bu transfer için gözden 35 milyon euroyu çıkardığı söylenirken Ferdi Kadıoğlu'nun da Londra ekibine transfer olmaya çok sıcak baktığı belirtildi.

49 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 49 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu bu karşılaşmalarda 3 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.

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