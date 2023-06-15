Arsenal Declan Rice'den vazgeçmiyor

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğu kıl payı kaçıran ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Arsenal, West Ham United'ın kaptanı Declan Rice'dan vazgeçmiyor. 24 yaşındaki İngiliz oyuncu için 95 milyon euro teklif gelen Arsenal bu tekliften olumsuz cevap aldı.



110 MİLYON EURO İSTENİYOR



West Ham United takımın kaptanı Declan Rice için en az 110 milyon euro istiyor. Arsenal oyuncuyu daha ucuza transfer etmek istesede Manchester City ve Bayern Münih'inde oyuncuyu izlemesinden dolayı West Ham United'ın karşı teklifini kabul edebilir.



50 MAÇTA GÖREV ALDI



West Ham United kaptanı Rice bu sezon takımı adına 50 maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda 5 gol, 4 asistlik katkı sağladı.





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