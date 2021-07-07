Arsenal'de gündem yeniden Houssem Aouar

Arsenal, geçen yaz da ilgilendiği Houssem Aouar için yeniden Lyon ile masaya oturacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Arsenal'de gündem yeniden Houssem Aouar
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07 Temmuz 2021 14:28
Arsenal, Olimpik Lyon'un 22 yaşındaki yıldızı Houssem Aouar'ı tekrar gündemine aldı.

Le10Sport'ta yer alan habere göre; Arsenal, geçen yaz Aouar için birçok teklif yapmış ancak Lyon Başkanı Aulas, 50 milyon euroluk isteğinde indirime gitmemişti. Bu gelişmeler üzerine Arsenal, 50 milyon euro bedelle Atletico Madrid'den Thomas Partey'i transfer etmeyi seçmişti.

Bu sezon tekrar Lyon ile masaya oturmaya hazırlanan Arsenal, Aouar için Fransız kulübünün isteğini dinleyecek. Lyon'un oyuncunun talebi üzerine 50 milyon euro'da diretmeyeceği ve 20-25 milyon euro civarında bir rakama transfere onay vereceğinin altı çizildi.

Lyon altyapısından yetişen Houssem Aouar, profesyonel kariyerinde 182 maça çıkıp 36 gol atıp 32 asist yaptı.


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