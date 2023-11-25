Arsenal 89'da attı ve zirveye çıktı!

Arsenal, Brentford'u 89. dakikada Kai Havertz'in attığı golle 1-0 mağlup etti ve ligde zirveye yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Arsenal 89'da attı ve zirveye çıktı!
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25 Kasım 2023 22:27
Son güncelleme 25 Kasım 2023 22:29
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Arsenal, Bretford deplasmanına konuk oldu. Gtech Community Stadyumu'nda oynanan maçı Arsenal 1-0'lık skorla kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golü 89. dakikada Alman yıldız Kai Havertz attı.

Bu sonucun ardından Arsenal, 30 puana yükseldi ve ligde ilk sıraya yerleşti. Brentford, 16 puanda kaldı.

Arsenal, ligde gelecek hafta sahasında Wolves'i ağırlayacak. Brentford, Luton Town ile evinde karşılaşacak.

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