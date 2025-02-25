Arroyo, Beşiktaş'ta siftahı yaptı!

Beşiktaş'ın devre arası transfer ettiği isimlerden biri olan Keny Arroyo, siyah-beyazlı formayla siftahını yaptı.
Genç futbolcu, kupada Antalyaspor ile oynanan maça ilk 11'de başladı. Arroyo, 10. dakikada Arthur Masuaku'nun asistinde topu ağlara gönderdi.
Arroyo, bu golüyle birlikte Beşiktaş'ta ilk kez fileleri havalandırmış oldu.
Genç futbolcu, kupada Antalyaspor ile oynanan maça ilk 11'de başladı. Arroyo, 10. dakikada Arthur Masuaku'nun asistinde topu ağlara gönderdi.
Arroyo, bu golüyle birlikte Beşiktaş'ta ilk kez fileleri havalandırmış oldu.
Keny Arroyo, Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı.pic.twitter.com/7f3UmL2MaX
— Sporxtv (@sporxtv) February 25, 2025
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