Arroyo, Beşiktaş'ta siftahı yaptı!

Beşiktaş'ın devre arası transferlerinden biri olan Keny Arroyo, Antalyaspor maçında attığı golle birlikte siyah-beyazlılarda ilk kez gol sevinci yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Arroyo, Beşiktaş'ta siftahı yaptı!
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25 Şubat 2025 15:14
Son güncelleme 25 Şubat 2025 15:15
Beşiktaş'ın devre arası transfer ettiği isimlerden biri olan Keny Arroyo, siyah-beyazlı formayla siftahını yaptı.

Genç futbolcu, kupada Antalyaspor ile oynanan maça ilk 11'de başladı. Arroyo, 10. dakikada Arthur Masuaku'nun asistinde topu ağlara gönderdi.

Arroyo, bu golüyle birlikte Beşiktaş'ta ilk kez fileleri havalandırmış oldu.


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