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Armstrong: "Giannis, şu anda dünyanın en iyisi!"

Eski NBA oyuncusu B.J. Armstrong, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun şu anda dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu B.J. Armstrong, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun şu anda dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu söyledi.

Armstrong, Sky Sports'un "Heat Check" isimli podcast'inde ligin diğer büyük oyuncularından da bahsederken, Antetokounmpo'nun şu anda dünyanın en iyisi olduğuna inandığını belirtti:

"Bak, KD (Kevin Durant), KD'dir. Yaptıkları kendi adına konuşur. Yaptıklarını haklı çıkarmak için bana ya da kimseye ihtiyacı yok. LeBron James, LeBron James'tir. Sahaya çıkıp oynamak, çaba ve enerji gerektirir. Oynuyor olmanız, sağlıklı olmanız gerekir. Giannis bir süredir sakat değil ve oynuyor. Sahanın her iki tarafında da etkisini gösteriyor ve bence şu anda ligin en iyi oyuncusu. Lakin şimdiye kadarki başarıları, diğer iki adamınkiyle aynı değil. Bugün için soruyorsanız, sorgusuz sualsiz Giannis derim."

Bucks Doğu Konferansı'nda üçüncü sırada ve Giannis ise bu sezon maç başına 28.5 sayı, 11.4 ribaund ve 6.0 asist ile oynuyor.


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