Armand Lauriente, Sunderland yolcusu!

Premier Lig'e yeni yükselen Sunderland, kadrosunu Armand Lauriente ile güçlendirmeye hazırlanıyor.



Romano'nun haberine göre, Sunderland, Armand Lauriente transferi için Sassuolo ile anlaşma sağladı. İtalyan ekibi, bu transfer için 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



26 yaşındaki futbolcu ile kişisel şartlarda da anlaşma sağlayan Sunderland'in bu transferi kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.



Sassuolo'da geçen sezon 34 maçta süre bulan Fransız futbolcu, 19 gol attı ve 6 asist yaptı.



