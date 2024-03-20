Armada Praxis Yalıkavak, deplasmanda galip

Hentbol Kadınlar Süper Lig 19. hafta karşılaşmasında Armada Praxis Yalıkavak, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 34-22 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Armada Praxis Yalıkavak, deplasmanda galip
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20 Mart 2024 18:48
Hentbol Kadınlar Süper Lig 19. hafta karşılaşmasında Armada Praxis Yalıkavak, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 34-22 mağlup etti.

Marmaraereğlisi Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip 17-10 önde bitirdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Armada Praxis Yalıkavak, maçtan 34-22 galip ayrıldı.

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