Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı, Çeşme'de başladı

Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK) Çeşme Marina ve Arkas tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı, başladı.



Çeşme-Alaçatı coğrafi rotasında yapılan ilk gün yarışına IRC ve destek sınıflarında 38 tekne katıldı.



Yaklaşık 300 yelkencinin katıldığı uluslararası yarışta bu yıl Bulgaristan ve Rusya takımları da mücadele etti.



Rüzgar açısından dünyada yelken ve yat yarışı yapılabilecek en iyi parkurlardan biri olarak gösterilen Çeşme'de ilk gün yarışında tekneler mevkiye göre 5-8 knot (saatte 1 deniz miline eşit hız birimi) arasında değişen rüzgar hızıyla yarışırken, IRC A 0 sınıfında Arkas Blue Moon ilk sırada yer aldı.



IRC A 1'de Borusan Racing Evolution, IRC A 2'de Eshquia-Vmg Yelken, IRC A 3'de Zamazingo Doğan Sailing - Vmg Yelken, IRC A 4'de Cygnus, IRC B Goodday Sunshine, Destek 1'de Alexandre Dreams, Destek 2'de Auriga tekneleri yarışların birinci gününü ilk sırada tamamladı.



Yarışlar yarın yapılacak Ilıca-Çeşme parkuru ile devam edecek.





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