Arda Turan'ın yeni Brezilyalı yıldızı!





Arda Turan'ın teknik direktörlük görevini yürüttüğü Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Brezilya ekolünü sürdürmeye devam ediyor.



Kevin hakkında gündeme gelen ayrılık haberleri sonrası Arda Turan'ın ekibi, transferde mutlu sona ulaştı.



Donetsk temsilcisi, Sao Paulo'dan 19 yaşındaki sağ kanat Lucas Ferreira'yı 10 milyon Euro bonservis bedeli ve 2 milyon Euro bonuslar karşılığında kadrosuna kattı.



Brezilyalı oyuncu, Shakhtar Donetsk ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.



Geçtiğimiz sezon 33 maçta forma giyen Ferreira, 5 gol atarken, 2 asist yaptı.







