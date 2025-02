Arda Turan: 'İlerleme kaydetmeye devam ediyoruz'

İkas Eyüpspor'un çalıştırıcısı Arda Turan, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında sahalarında Başakşehir FK ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



"Beşiktaş'taki yıkım açıkçası bizi çok üzmüştü oyun olarak ama dün tam tersi bir oyun vardı. Biz iki kulvarda yürüyebilecek bir kadro genişliğine sahip değiliz ama planlamamız buradaki en iyi mücadeleyi verip Türk futboluna, Türk gençliğine örnek olmaktı."



Başakşehir'e karşı uyguladıkları taktiksel planı ve maçın genel gidişatını değerlendiren Turan, "Başakşehir'e karşı akşamki planımız, onların da yüzde yüz galibiyete ihtiyacı olduğunu bilerek daha sabırlı bir oyun oynamak, oyunun anlarını beklemek, blokta kalıp Başakşehir topa sahipken, topu kazanıp geçiş yapmaktı. İlk yarıda iki takım da hata yapınca turu geçmek zor olacağı için dengeli bir oyun oynadı. İki takım da zaman zaman topa sahip oldu ama üretkenlikten uzaktık." dedi.



Maçın ikinci yarısında iki takımın da daha fazla risk aldığını ve yaptıkları taktiksel hamlelerine değinen 38 yaşındaki teknik adam, "İkinci yarı iki taraf da riskler almaya başladı, biz yine daha dengeli olan takımdık. Geçiş hücumundan Umut Bozok ve Halil Akbunar ile pozisyonlar yakaladık, Başakşehir de Piałek ile pozisyonlar yakaladı. 60-65'e kadar oyunu tuttuktan sonra Emre Mor, Thiam, Tayfur ve Caner hamlelerini yapmayı düşündük." ifadelerini kullandı.



Arda Turan, maçın son bölümünde taktiksel değişiklikleri, oyunun temposunu ve kaçan fırsatın etkisini değerlendirdi:



"Planımız dinamiklikten daha hücumcu oyunculara dönmekti, bu da oyunu git gelli bir oyuna döndürdü. Başakşehir de biz de şanslar yakaladık. İki tarafta turu geçmek için muhteşem bir futbol örneği sergiledi, iyi futbol oynandı. Saha içinde kalındı. Maç gitti geldi. Bizim adımıza Prince Ampem'in 90+4'te kaçırdığı pozisyon hayalimiz olan çeyrek finalden uzaklaştırdı bizi. Futbolun içinde bunlar var. Çok üzüldük ama böyle oynadıktan sonra oyuncularım istediklerini yapabilirler."



Takımının aldığı riskleri ve futbol anlayışlarına değinen çalıştırıcı, "60 dakika boyunca, muhteşem bir savunma disiplinindeydiler, daha sonra kısmen gerekli riskleri aldık çünkü Başakşehir çok tehlikeli bir takım, çok üst düzey oyunculardan Avrupa'da başarı sağlamak için kurulmuş bir takım. O yüzden onlara karşı hücum ve savunma yaparken çok dikkat etmek lazım. Oyuncularımla gurur duyuyorum, muhteşem bir savunma performansı sergilediler. Zaman zaman turu geçecek fırsatları da yakaladık ancak olmadı. Biz insanların ne dediğine bakmaksızın kendi kalbimizde ve ruhumuzdan emin bu oyuna, çocuklara ve gençlerin hayaline hizmet ediyoruz" dedi



"ÇEYREK FİNALE ÇIKAMADIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜM"



"İki tarafta kazanmak için her şeyi yaptı, kaleciler devleşti. Oyunu çirkinleştirmeden, oyunu stratejik olarak oynadık. Onlar zaman zaman 2-3-5'ten zaman zaman 3-2-5'ten oyunu kurarken, biz 4-4-2 karşılamayla iyi geçişler yaptık. Sonrasında biz de 4-1-5 ile hücumlar gerçekleştirdik. Taktiksel bir mücadele vardı o yüzden hem Başakşehir'i, hem Çağdaş Hoca'yı, hem hakem kardeşlerimizi tebrik ediyorum. İki takım adına da çeyrek finale çıkamadığımız için üzgünüm."



"İLERLEME KAYDETMEYE DEVAM EDİYORUZ"



"Biz her sene ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz. Geçen sene Beşiktaş'a turda elenmiştik, bu sene gruplara kalıp çeyrek finalin ucundan döndük. Birden yukarıya çıkmaktansa basamakları teker teker çıkıp, organize olup, doğru adımlar atmak çok önemli. Tekrar söylüyorum oyuncularımla verdikleri mücadeleden dolayı gurur duyuyorum, nasıl kazandıklarını hatırladıkları oyuna döndükleri için onları kutluyorum."



Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynayaacakları Gaziantep FK maçı öncesi konuşan Turan, "Gaziantep'te Pazar günü zorlu bir mücadele bekliyor bizi. Televizyon başında bizi destekleyenlere iyi bir mücadele izlettirmek istiyoruz. Karşımızda çok sevdiğim dostum Selçuk İnan ve Gaziantep takımı olacak. Çok güzel bir maç bizi bekliyor. İnşallah fair-play ruhu içinde, kazasız, belasız, sakatlıksız güzel bir maç olur." ifadelerini kullandı.



ARDA TURAN'DAN RAMAZAN MESAJI



Şimdiden tüm İslam alemine de hayırlı bir Ramazan ayı diliyorum. Sağlıkla, bereketle. huzurla birleştirici bir atmosferde geçmesini diliyorum.