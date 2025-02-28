Arda Turan: 'İlerleme kaydetmeye devam ediyoruz'

İkas Eyüpspor'un çalıştırıcısı Arda Turan, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında sahalarında Başakşehir FK ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"Beşiktaş'taki yıkım açıkçası bizi çok üzmüştü oyun olarak ama dün tam tersi bir oyun vardı. Biz iki kulvarda yürüyebilecek bir kadro genişliğine sahip değiliz ama planlamamız buradaki en iyi mücadeleyi verip Türk futboluna, Türk gençliğine örnek olmaktı."
Başakşehir'e karşı uyguladıkları taktiksel planı ve maçın genel gidişatını değerlendiren Turan, "Başakşehir'e karşı akşamki planımız, onların da yüzde yüz galibiyete ihtiyacı olduğunu bilerek daha sabırlı bir oyun oynamak, oyunun anlarını beklemek, blokta kalıp Başakşehir topa sahipken, topu kazanıp geçiş yapmaktı. İlk yarıda iki takım da hata yapınca turu geçmek zor olacağı için dengeli bir oyun oynadı. İki takım da zaman zaman topa sahip oldu ama üretkenlikten uzaktık." dedi.
Maçın ikinci yarısında iki takımın da daha fazla risk aldığını ve yaptıkları taktiksel hamlelerine değinen 38 yaşındaki teknik adam, "İkinci yarı iki taraf da riskler almaya başladı, biz yine daha dengeli olan takımdık. Geçiş hücumundan Umut Bozok ve Halil Akbunar ile pozisyonlar yakaladık, Başakşehir de Piałek ile pozisyonlar yakaladı. 60-65'e kadar oyunu tuttuktan sonra Emre Mor, Thiam, Tayfur ve Caner hamlelerini yapmayı düşündük." ifadelerini kullandı.
Arda Turan, maçın son bölümünde taktiksel değişiklikleri, oyunun temposunu ve kaçan fırsatın etkisini değerlendirdi:
"Planımız dinamiklikten daha hücumcu oyunculara dönmekti, bu da oyunu git gelli bir oyuna döndürdü. Başakşehir de biz de şanslar yakaladık. İki tarafta turu geçmek için muhteşem bir futbol örneği sergiledi, iyi futbol oynandı. Saha içinde kalındı. Maç gitti geldi. Bizim adımıza Prince Ampem'in 90+4'te kaçırdığı pozisyon hayalimiz olan çeyrek finalden uzaklaştırdı bizi. Futbolun içinde bunlar var. Çok üzüldük ama böyle oynadıktan sonra oyuncularım istediklerini yapabilirler."
Takımının aldığı riskleri ve futbol anlayışlarına değinen çalıştırıcı, "60 dakika boyunca, muhteşem bir savunma disiplinindeydiler, daha sonra kısmen gerekli riskleri aldık çünkü Başakşehir çok tehlikeli bir takım, çok üst düzey oyunculardan Avrupa'da başarı sağlamak için kurulmuş bir takım. O yüzden onlara karşı hücum ve savunma yaparken çok dikkat etmek lazım. Oyuncularımla gurur duyuyorum, muhteşem bir savunma performansı sergilediler. Zaman zaman turu geçecek fırsatları da yakaladık ancak olmadı. Biz insanların ne dediğine bakmaksızın kendi kalbimizde ve ruhumuzdan emin bu oyuna, çocuklara ve gençlerin hayaline hizmet ediyoruz" dedi
"ÇEYREK FİNALE ÇIKAMADIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜM"
"İki tarafta kazanmak için her şeyi yaptı, kaleciler devleşti. Oyunu çirkinleştirmeden, oyunu stratejik olarak oynadık. Onlar zaman zaman 2-3-5'ten zaman zaman 3-2-5'ten oyunu kurarken, biz 4-4-2 karşılamayla iyi geçişler yaptık. Sonrasında biz de 4-1-5 ile hücumlar gerçekleştirdik. Taktiksel bir mücadele vardı o yüzden hem Başakşehir'i, hem Çağdaş Hoca'yı, hem hakem kardeşlerimizi tebrik ediyorum. İki takım adına da çeyrek finale çıkamadığımız için üzgünüm."
"İLERLEME KAYDETMEYE DEVAM EDİYORUZ"
"Biz her sene ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz. Geçen sene Beşiktaş'a turda elenmiştik, bu sene gruplara kalıp çeyrek finalin ucundan döndük. Birden yukarıya çıkmaktansa basamakları teker teker çıkıp, organize olup, doğru adımlar atmak çok önemli. Tekrar söylüyorum oyuncularımla verdikleri mücadeleden dolayı gurur duyuyorum, nasıl kazandıklarını hatırladıkları oyuna döndükleri için onları kutluyorum."
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynayaacakları Gaziantep FK maçı öncesi konuşan Turan, "Gaziantep'te Pazar günü zorlu bir mücadele bekliyor bizi. Televizyon başında bizi destekleyenlere iyi bir mücadele izlettirmek istiyoruz. Karşımızda çok sevdiğim dostum Selçuk İnan ve Gaziantep takımı olacak. Çok güzel bir maç bizi bekliyor. İnşallah fair-play ruhu içinde, kazasız, belasız, sakatlıksız güzel bir maç olur." ifadelerini kullandı.
ARDA TURAN'DAN RAMAZAN MESAJI
Şimdiden tüm İslam alemine de hayırlı bir Ramazan ayı diliyorum. Sağlıkla, bereketle. huzurla birleştirici bir atmosferde geçmesini diliyorum.
Arda Turan: "İlerleme kaydetmeye devam ediyoruz"
İkas Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, Rams Başakşehir maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
İkas Eyüpspor'un çalıştırıcısı Arda Turan, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında sahalarında Başakşehir FK ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
- 15:00 İşte Liverpool'un 2023-24 sezonundaki mali kaybı!
- 14:54 Atletico'da Griezmann bilmecesi!
- 14:48 Galatasaray Düşünce Derneği'nden Okan Buruk'a destek!
- 14:42 Beşiktaş'ta Hasan Arat'a ihraç talebi!
- 14:23 Neymar: "Real Madrid açık çek teklif etti!"
- 14:02 Robinson, hafta sonu sezon siftahını yapabilir
- 14:01 Embiid'in tedavi planı, hafta bitimine dek netleşecek
- 13:59 Davis, Lakers-Mavericks takasının gizli kalmış olmasına inanamıyor
- 13:57 Popovich, felci sonrası Spurs oyuncularıyla ilk kez buluştu
- 13:55 Knicks, TJ Warren'ı G League'den kadroya katmayı değerlendiriyor
- 13:54 Knicks'te Hukporti, menisküs yırtığı nedeniyle 4-6 hafta yok
- 13:54 Drenthe'den Mourinho itirafı!
- 13:53 Butler'dan Curry'ye övgü: "Onu izlemek büyük keyif"
- 13:53 Eric Gordon en az 3 ay parkelerden uzak kalacak
- 13:36 Chelsea, Kenan Yıldız için devrede
- 13:22 Arda Turan: "İlerleme kaydetmeye devam ediyoruz"
- 13:09 Emre Belözoğlu: "Kadıköy'ün zorluğu farklı"
- 12:59 Hakim Ziyech: "Bu yüzden transfer oldum"
- 12:54 Beşiktaş ile Kayserispor 48. randevuda
- 12:46 Beşiktaşlı baba üç kızına "BJK" şeklinde kodlanan isimler verdi
- 12:42 Milli atletler, Muş'ta dondurucu soğukta yarışlara hazırlanıyor
- 12:36 14 Yaş Altı Milli Sutopu Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
- 12:34 Beşiktaş'ta Muçi geri dönüyor
- 12:25 Antalyaspor'dan Fenerbahçe maçı için açıklama!
- 12:16 Cizre Belediyespor, ligde kalmayı garantilemek istiyor
- 12:09 Galatasaray'da Yusuf Demir yine olmadı!
- 12:09 Solskjaer'den Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri
- 12:01 Galatasaray'da zorlu viraj!
- 12:00 Iğdır FK, çıkışını sürdürmek istiyor
- 11:56 Kadın yöneticilerin azlığına dikkati çeken 16 kadın, futbol kulübü kurdu
- 11:44 Trabzonspor'dan kupada dikkat çeken istatistik
- 11:20 Rizespor'un kabusu Visca!
- 11:15 Sürpriz golcü Lundstram!
- 11:06 Savic'ten Batagov övgüsü
- 11:02 Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
- 10:52 Serdal Adalı hesap soracak!
- 10:36 Okan Buruk'a Lemina eleştirisi!
- 10:25 Fenerbahçe'de Becao belirsizliği!
- 10:23 Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, bronz madalya kazandı
- 10:16 Serdar Aziz, İstanbul'da kalıyor!
- 10:00 Fenerbahçe'de Amrabat için karar!
- 09:57 Milli tenisçi Zeynep Sönmez, çeyrek finalde!
- 09:48 Fenerbahçe'de veda yükleniyor!
- 09:47 Curry'den Orlando'da 56 sayılık müthiş gösteri!
- 09:43 Beşiktaş'ta Arroyo gözünü lige çevirdi!
- 09:39 Basketbolda haftanın programı
- 09:38 Galatasaray'da Lemina ilaç oldu!
- 09:28 İşte futbolda haftanın programı
- 09:27 Solskjaer'den Immobile kararı!
- 09:21 Galatasaray'da rota Belçika!
- 09:12 Beşiktaş'ta rotasyon krizi bitti!
- 09:08 Yusuf Akçiçek için iki seçenek!
- 08:50 Kerem Demirbay'a büyük tepki!
- 08:45 Beşiktaş'a yeni viking: Andreas Schjelderup
- 08:35 Fenerbahçe'de Mourinho'yu bekleyen zor karar
- 08:21 Fenerbahçe'ye stadyumdan dev gelir!
- 08:21 Beşiktaş'ta Ciro Immobile gelişmesi!
- 08:08 Beşiktaş'a Ada'dan bek: Kieran Tierney
- 01:17 Jamaika'da Messi heyecanı!
- 01:15 Belgrad fatihi Sylvain Francisco
İşte Liverpool'un 2023-24 sezonundaki mali kaybı!
Atletico'da Griezmann bilmecesi!
Neymar: "Real Madrid açık çek teklif etti!"
Chelsea, Kenan Yıldız için devrede
West Ham, sahasında hata yapmadı
Echeverri, Manchester City'ye katıldı
Real Madrid'e Dani Ceballos'tan kötü haber!
Pablo Longoria'ya 15 maç men cezası!
Courtois, Belçika'ya geri dönüyor!
Rio Ferdinand'dan Amorim'e eleştiri!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
-
2
Türkiye Kupası'nda derbi!
-
3
Kerem Demirbay'a büyük tepki!
-
4
Fenerbahçe'ye stadyumdan dev gelir!
-
5
Yusuf Akçiçek için iki seçenek!
-
6
Fenerbahçe'de veda yükleniyor!
-
7
Jose Mourinho ve Okan Buruk'un cezaları açıklandı
-
8
Serdar Aziz, İstanbul'da kalıyor!
-
9
Okan Buruk'a Lemina eleştirisi!
-
10
Galatasaray'da rota Belçika!