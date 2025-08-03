Arda Turan galibiyetle başladı!

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin ilk haftasında Epitsentr ekibini deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın tek golünü 79. dakikada Kaua Elias Nogueira kaydetti. Bu sonuçla birlikte Donetsk ekibi Ukrayna Ligi'ne 3 puanla başladı.
Shakhtar Donetsk karşılaşmaya Dmytro Riznyk, Giorgi Gocholeishvili, Irakli Azarovi, Mykola Matviyenko, Heorhii Sudakov, Artem Bondarenko, Oleh Ocheretko, Lassina Traore, Eguinaldo, Allison ve Alaa Ghram'dan oluşan 11'le başladı.
Shakhtar Donetsk, 10 Ağustos Pazar günü Karpat Lyiv deplasmanında ter dökecek.
Karşılaşmanın tek golünü 79. dakikada Kaua Elias Nogueira kaydetti. Bu sonuçla birlikte Donetsk ekibi Ukrayna Ligi'ne 3 puanla başladı.
Shakhtar Donetsk karşılaşmaya Dmytro Riznyk, Giorgi Gocholeishvili, Irakli Azarovi, Mykola Matviyenko, Heorhii Sudakov, Artem Bondarenko, Oleh Ocheretko, Lassina Traore, Eguinaldo, Allison ve Alaa Ghram'dan oluşan 11'le başladı.
Shakhtar Donetsk, 10 Ağustos Pazar günü Karpat Lyiv deplasmanında ter dökecek.