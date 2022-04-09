Arda Turan: 'Derbi önemli, inşallah kazanırız'

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, önceki akşam Kuruçeşme'deki bir mekanda iftar yaptı.



Kardeşi Okan Turan ve yakın arkadaşlarıyla yemek yiyen futbolcu, mekanda yaklaşık 3 saat boyunca oturdu. Bir hayli keyifli olduğu görülen Turan, restoran çıkışında muhabirlerin ricasını kırmayarak, poz verdi.



"ARKADAŞLARIMLA İFTAR YAPTIK"



Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; spor giyimi ile dikkat çeken Arda Turan, "Bugün kardeşim ve arkadaşlarımla iftar yaptık, güzel bir yemek oldu." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe derbisi hakkında da yorum yapan Turan, "İnşallah kazanırız, bizim için çok önemli bir maç." şeklinde konuştu.





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