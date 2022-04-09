Arda Turan: "Derbi önemli, inşallah kazanırız"

Önceki gün Kuruçeşme'deki bir restoranda arkadaşlarıyla birlikte iftar yemeğinde buluşan Arda Turan, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi

Haber; Haberturk.com, Fotoğraf; AA
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Arda Turan: 'Derbi önemli, inşallah kazanırız'
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09 Nisan 2022 12:26
Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, önceki akşam Kuruçeşme'deki bir mekanda iftar yaptı.

Kardeşi Okan Turan ve yakın arkadaşlarıyla yemek yiyen futbolcu, mekanda yaklaşık 3 saat boyunca oturdu. Bir hayli keyifli olduğu görülen Turan, restoran çıkışında muhabirlerin ricasını kırmayarak, poz verdi.

"ARKADAŞLARIMLA İFTAR YAPTIK"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; spor giyimi ile dikkat çeken Arda Turan, "Bugün kardeşim ve arkadaşlarımla iftar yaptık, güzel bir yemek oldu." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe derbisi hakkında da yorum yapan Turan, "İnşallah kazanırız, bizim için çok önemli bir maç." şeklinde konuştu.

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