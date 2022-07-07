Arda Okan Kurtulan, Adana Demirspor yolunda!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Okan Kurtulan için prensip anlaşması sağladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Arda Okan Kurtulan, Adana Demirspor yolunda!
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07 Temmuz 2022 11:34
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un, Fenerbahçe'de forma giyen genç hücum oyuncusu Arda Okan Kurtulan'ı bonservisiyle kadrosuna katmak üzere anlaşma sağladığı öne sürüldü.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Arda Okan için Adana Demirspor'dan 4 milyon TL civarı bir bonservis bedeli alacak ve sözleşmede geri satın alma ile sonraki satıştan pay maddeleri de yer alacak.

20 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 1 maçta forma giymişti.

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