Arda Güler, Stefan Kuntz'u büyüledi

18 yaşındaki Milli yıldız Arda Güler, attığı gol ve pasları ile kendisine hayran bıraktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Arda Güler, Stefan Kuntz'u büyüledi
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23 Mart 2023 10:47
A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda Ermenistan ve 28 Mart tarihinde de Hırvatistan ile Bursa'da yapacağı maçların hazırlıklarını sürdürüyor.

Ay-yıldızlı takımımızda Arda Güler, antrenmanlardaki performansıyla parmak ısırtıyor. Klas hareketleri ile büyülüyor.

18 yaşındaki futbolcu, minyatür kaleye attığı şık gol ile takım arkadaşlarından büyük alkış aldı. Başka bir çalışmada ise Arda Güler, Umut Nayir'e zeka dolu bir asist yaptı.

Fenerbahçe'nin genç yıldızının bu performansı sosyal medyada büyük ilgi gördü. A Milli Takım'ın resmi hesabından paylaşılan gol ve asistlere resmen beğeni yağmuru yapıldı. 

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