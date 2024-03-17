Arda Güler için flaş iddia: 'Krize hazır olun'

Real Madrid forması giyen Arda Güler için sürpriz bir milli takım iddiası geldi.



"ARDA KRİZİNE HAZIR OLALIM"



Halil Özer, Milliyet'te A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, EURO2024 öncesi 19 yaşındaki futbolcu konusunda kararsızlık yaşadığını kaydetti. Özer, "Krize hazır olalım" sözlerini sarf etti.



İşte Halil Özer'in o yorumu:



"A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Arda Güler konusunda fazla oynamaması nedeniyle çok kararsız. Hazırlık maçlarına denemek için aldı. Ancak Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği meçhul. İtalyan hoca daha çok oynayanlara yer vermek istiyor. Krize hazır olalım. Çünkü Arda Almanya kadrosuna alınmazsa ortaya çıkacak tepkiyi düşünmek istemiyorum. Bana göre Montella kendi açısından haklı olabilir ama Arda orada olmalı."



ARDA'NIN PERFORMANSI



Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 7 maçta 98 dakika süre buldu ve 1 kez gol sevinci yaşadı.



Fenerbahçe'den 2023 yaz aylarında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, üst üste sakatlıklar yaşamasının ardından 2024 yılında forma giymeye başladı.





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