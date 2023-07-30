Arda Güler için flaş gelişme!

Real Madrid, Arda Güler'in sakatlığı nedeniyle ameliyat olması durumunda genç oyuncunun lisansını ocak ayına kadar dondurabilir.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Arda Güler için flaş gelişme!
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30 Temmuz 2023 22:47
Son güncelleme 30 Temmuz 2023 22:53
Real Madrid, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler için önemli bir karara imza atabilir.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Arda Güler'in menisküs sakatlığı nedeniyle ameliyatsız tedavisinin yaklaşık 3 ay süreceği belirtildi. Genç oyuncunun, bu tedavinin tercih edilmesi durumunda Kasım ayının başında sahalara geri dönebileceği aktarıldı.

Ancak 18 yaşındaki futbolcunun sakatlığı nedeniyle ameliyat olması durumunda sahalardan uzak kalma süresinin 5 ay olacağı hatırlatıldı.

LİSANSI DONDURULABİLİR

Bu durumun Arda Güler'in ocak ayına kadar oynayamayacağı anlamına geldiği vurgulandı. Real Madrid'in kontenjan için Arda'nın sözleşmesini ocak ayına dondurabileceği öne sürüldü.

Real Madrid'e transfer olmasının ardından sakatlık sorunu yaşayan 18 yaşındaki futbolcu, İspanyol devinde hazırlık maçlarında da süre alamamıştı.

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