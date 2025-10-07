Arda Güler'den Ferdi Kadıoğlu'na mesaj

Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 26 yaşına girdi.
Real Madrid forması giyen Arda Güler, Fenerbahçe ve A Milli Takım'dan arkadaşı Ferdi Kadıoğlu'nun doğum gününü kutladı.
Arda Güler, Ferdi ile Fenerbahçe'de oynadıkları dönemden bir fotoğraf kullanarak milli yıldızın doğum gününü kutladı.
Arda Güler'in bu paylaşımı sosyal medyada özellikle Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük ilgi gördü.
