Arda Güler'den ayrılık yanıtı!

Real Madrid forması giyen Arda Güler, geleceğiyle ilgili konuştu.Xabi Alonso'nun teknik direktörlük görevine gelmesini değerlendiren milli yıldız,dedi.Geleceği hakkında konuşan Arda Güler,diye konuştu.Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada milli futbolcunun yeni sezonda daha fazla süre alacağını söylemişti.Real Madrid'de bu sezon 44 maçta süre bulan 20 yaşındaki Arda Güler, 5 gol attı ve 9 asist yaptı.