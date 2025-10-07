Archie Brown'dan flaş paylaşım!

Fenerbahçe'nin İngiliz beki Archie Brown, Instagram hesabından tüm paylaşımlarını kaldırdı ve dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

07 Ekim 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Archie Brown'dan flaş paylaşım!
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı genç futbolcu Archie Brown, dikkat çeken bir hareketiyle gündeme geldi.

TÜM PAYLAŞIMLARINI KALDIRDI 

Brown, kişisel sosyal medya hesabında yer alan tüm gönderilerini kaldırdı. Bu durum kısa sürede taraftarların dikkatini çekerken, Fenerbahçeli futbolseverler arasında merak uyandırdı.




 

"YOLUNDA GİDEN ŞEYLERİ TAKDİR ETMEYİ UNUTMA"

Genç oyuncu, paylaşımlarını silmesinin ardından hesabında yalnızca şu ifadeye yer verdi:

"Etrafına bakmayı ve yolunda giden şeyleri takdir etmeyi unutma."





