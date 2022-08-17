Anthony Joshua: 'Kazanmalıyım! Bu kadar'

Dünya ağır sıklet boks şampiyonu Ukraynalı Oleksandr Usyk ile Büyük Britanyalı Anthony Joshua, 20 Ağustos'ta yapacakları rövanş maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.



İki boksör, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki 35 bin seyirci kapasiteli Super Dome'da yapılacak müsabaka öncesi Shangri-La Oteli'nde basının karşısına çıktı.



Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet kemerlerinin sahibi Usyk, geleneksel kıyafeti ve saç kesimiyle dikkati çekti.



Joshua, baskı altında mücadele etmeyi sevdiğini belirterek, "Kazanmalıyım. Bu kadar. İçgüdülerime güvenip, odaklanıp işi bitirmeliyim. Gece ringde ulaşmak istediğim hedefler var. Bu kendimle rekabetim. Rekabetçi bir ruha sahip olmalısınız." diye konuştu.



Ringde kemerlerini ve hayatlarını ortaya koyduklarını söyleyen Usyk ise, "Rekabet etmek için doğduk. Rekabet etmeyen yaşayamaz." dedi.



Usyk, ilk karşılaşmada birbirlerinin dövüş stillerini öğrendiklerini dile getirerek, "O beni öğrendi, ben de onu öğrendim. Birbirimizi yeterince inceledik ve bu cumartesi gecesi harika bir dövüş olacak." ifadelerini kullandı.



Rövanş maçının daha önce yapılması planlanmıştı. Fakat Usyk, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle ülkesi adına cepheye katıldığı için organizasyon ertelenmişti.



Özel izinle savaştan ayrılarak antrenmanlara başlayan 35 yaşındaki Usyk, profesyonel boks kariyerinde çıktığı 19 müsabakayı da kazandı.



Kariyerinde 26 maça çıkan ve ilk yenilgiyi Meksika asıllı ABD'li Andy Ruiz karşısında 2019'da alan Anthony Joshua ise rövanşta rakibini yenerek kemerlerini geri almıştı. İkinci mağlubiyetini Usyk karşısında yaşayan ve unvanlarını bir kez daha kaybeden 32 yaşındaki boksör, bu maçı kazanarak kemerlerini tekrar almaya çalışacak.





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