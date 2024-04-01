Ante Rebic'e İtalya'dan talip çıktı!

Hellas Verona, Beşiktaş'tan Ante Rebic'i listesine aldı. Hırvat yıldız, Serie A'da kalmayı garantilemesi halinde Verona'ya açık kapı bıraktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Ante Rebic'e İtalya'dan talip çıktı!
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01 Nisan 2024 09:49
Büyük beklentilerle Beşiktaş'a transfer olan Ante Rebic, performansıyla hayal kırıklığı yaşattı.

Siyah-beyazlıların gelecek sezon yola devam etmek istemediği Hırvat yıldıza, İtalya'dan Hellas Verona'nın yakın takip yaptığı ortaya çıktı. Rebic'in, Verona'nın ligde kalmayı garantilemesi halinde, görüşme yapabileceklerini menajeri aracılığıyla ilettiği öğrenildi.

Beşiktaş, 2.5 milyon Euro garanti ücret kazanan futbolcuyu ilk etapta satmak istiyor.

Ante Rebic, Beşiktaş'ta bu sezon forma bulduğu 23 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı.

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