Antalyaspor, PFDK'ye sevk edildi

Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş maçındaki taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor, PFDK'ye sevk edildi
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07 Ocak 2022 20:33
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fraport TAV Antalyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, Beşiktaş ile oynanan Turkcell Süper Kupa maçında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı gerekçesiyle Antalyaspor'un PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.


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