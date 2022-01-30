Antalyaspor'da Crivelli ile yollar ayrıldı

Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Enzo Crivelli ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor'da Crivelli ile yollar ayrıldı
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30 Ocak 2022 14:12
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, forvet oyuncusu Enzo Crivelli ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başakşehir'den kiralık olarak kadromuzda yer alan futbolcumuz Enzo Crivelli'nin sözleşmesi, karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon 14 maçta kırmızı-beyazlı formayı giyen 26 yaşındaki Fransız oyuncu, gol atamadı.

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