Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Fransa deplasmanında

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Kupası Kadınlar H Grubu ilk maçında Fransa'nın Tango Bourges Basket takımıyla 11 Ekim Çarşamba günü deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Fransa deplasmanında
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10 Ekim 2023 15:57
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Kupası Kadınlar H Grubu ilk maçında Fransa'nın Tango Bourges Basket takımıyla 11 Ekim Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak.

Bourges'teki Prado Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ ile 21.00'de başlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'un başantrenörü Selen Erdem, yaptığı açıklamada, Avrupa sahnesindeki grup maçlarına iyi başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri'nde Portekiz'in Sportiva Azoris Hotels'i ilk maçta 66-49, rövanş mücadelesinde de 65-61 yenerek, gruplara kalma başarısını göstermişti.

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