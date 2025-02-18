Ansu Fati, Bundesliga'ya doğru!

Barcelona'da yeterince forma şansı bulamayan ve kış transfer döneminde adı sıkça Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Ansu Fati ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.



DORTMUND'A YEŞİL IŞIK YAKTI



Todofichajes'in haberine göre, Real Betis ve Sevilla gibi kulüplerin ilgisine rağmen İspanyol futbolcu, kariyerini yeniden şekillendirmek için Borussia Dortmund'u tercih etti.



ALMANYA'DA YENİDEN DOĞMAK İSTİYOR



Genç oyuncuların gelişimine katkısıyla bilinen Borussia Dortmund, daha önce Jadon Sancho, Jude Bellingham ve Erling Haaland gibi isimleri parlatmıştı. Alman ekibinin, Ansu Fati'yi de benzer şekilde yeniden yükselişe geçirmeyi hedeflediği belirtiliyor.



Borussia Dortmund'un bu transfer için 10 milyon Euro ve bir sonraki satıştan pay içeren bir teklif hazırladığı, Barcelona'nın da bu şartlara olumlu yaklaştığı öne sürüldü. Katalan kulübü, yüksek maaş yükünden kurtulmak adına bu teklife sıcak bakıyor.



TÜRKİYE DEFTERİ KAPANDI



Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği 22 yaşındaki kanat oyuncusunun, Süper Lig ekipleriyle anlaşma sağlayamaması nedeniyle rotasını Bundesliga'ya çevirdiği ifade edildi.



PERFORMANSI



2024/25 sezonunda Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda sadece 8 maça çıkan Ansu Fati, toplamda 186 dakika süre alırken skora katkı yapamadı.



