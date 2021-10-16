Ankaragücü zirveyi zorluyor

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Ankaragücü, deplasmanda Bandırmaspor'la karşı karşıya geldi. Ankara ekibi, karşılaşmayı 2-1 galip tamamladı ve Bandırmaspor'un 3 maçlık galibiyet serisine son verdi.
Karşılaşmada ilk gol 17. dakikada Guido Koçer'le Bandırmaspor'dan geldi. Ankaragücü ise 28. dakikada Erdem Özgenç ile Bandırmaspor'un ağlarını havalandırdı ve skoru eşitledi.
İlk yarının 1-1 berabere tamamlandığı mücadelede, ligde namağlup ilerleyen Ankaragücü'nün galibiyet golü 84. dakikada Yusuf Abdioğlu'ndan geldi.
Karşılaşma Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğüyle tamamlanırken Ankara ekibi 21 puanla ligin 2. sırasında yer aldı. Bandırmaspor ise 15 puanla 4. sırada kendine yer buldu.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Ramazan Keleş, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Aylak
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Santos, Mulumba, Guido Koçer (Dk. 76 Pucko), Keny, Okan Alkan, Landel, Doğan Can Davas (Dk. 70 Levent Ayçiçek), Akabueze (Dk. 70 Kerim Avcı), Caner Cavlun, Gökay Güney
MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Abdullah Durak (Dk. 46 Ali Kaan Güneren), Pinto, Eren Derdiyok (Dk. 74 Nadir Çiftçi), Ariyibi (Dk. 66 Owusu), İshak Çakmak, Zahid (Dk. 74 Chahechouhe), Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Murat Uçar (Dk. 83 Cem Ekinci)
Goller: Dk. 17 Guido Koçer (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 29 Erdem Özgenç, Dk. 84 Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü)
Sarı Kart: Dk. 90+4 Nadir Çiftçi (MKE Ankaragücü)
Karşılaşmada ilk gol 17. dakikada Guido Koçer'le Bandırmaspor'dan geldi. Ankaragücü ise 28. dakikada Erdem Özgenç ile Bandırmaspor'un ağlarını havalandırdı ve skoru eşitledi.
İlk yarının 1-1 berabere tamamlandığı mücadelede, ligde namağlup ilerleyen Ankaragücü'nün galibiyet golü 84. dakikada Yusuf Abdioğlu'ndan geldi.
Karşılaşma Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğüyle tamamlanırken Ankara ekibi 21 puanla ligin 2. sırasında yer aldı. Bandırmaspor ise 15 puanla 4. sırada kendine yer buldu.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Ramazan Keleş, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Aylak
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Santos, Mulumba, Guido Koçer (Dk. 76 Pucko), Keny, Okan Alkan, Landel, Doğan Can Davas (Dk. 70 Levent Ayçiçek), Akabueze (Dk. 70 Kerim Avcı), Caner Cavlun, Gökay Güney
MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Abdullah Durak (Dk. 46 Ali Kaan Güneren), Pinto, Eren Derdiyok (Dk. 74 Nadir Çiftçi), Ariyibi (Dk. 66 Owusu), İshak Çakmak, Zahid (Dk. 74 Chahechouhe), Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Murat Uçar (Dk. 83 Cem Ekinci)
Goller: Dk. 17 Guido Koçer (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 29 Erdem Özgenç, Dk. 84 Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü)
Sarı Kart: Dk. 90+4 Nadir Çiftçi (MKE Ankaragücü)