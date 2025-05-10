Ankaragücü, Amed'i yendi ama küme düştü!

1. Lig'de Ankaragücü, Amed SK'yı ağırladığı maçı 2-0 kazanmasına rağmen Ümraniyespor ile Pendikspor'un averaj olarak gerisinde kaldı. Başkent ekibi küme düşmekten kurtulamadı.

calendar 10 Mayıs 2025 18:02 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2025 18:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ankaragücü, Amed'i yendi ama küme düştü!
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Trendyol 1. Lig'in son haftasında kümede kalmak isteyen Ankaragücü ile play-off bileti almayı hedefleyen Amed SK karşı karşıya geldi. Ankaragücü 10 kişi kaldığı maçı 2-0 kazandı ama ikili averaj sonrasında Manisa FK ve Pendikspor'un gerisinde kaldığı için küme düştü.

Ankaragücü'ne 45+2. dakikada Dalcio ve 78. dakikada Miraç Şimşek kaydetti. Başkent ekibinde Görkem Cihan, 56. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

ÜÇ TAKIMLA 48 İLE BİTİRDİ!
ANKARAGÜCÜ YİNE KÜME DÜŞTÜ!

Geçen sezon Süper Lig'e veda eden Ankaragücü son hafta kazanmasına rağmen kümede kalmayı başaramadı. Manisa FK, Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti ve puanını 48 yaparak ikili averajda Ankaragücü'nü geçti. Pendikspor, Bandırmaspor'a 2-1 kaybetti ama 48 puanda olmalarına rağmen Ankaragücü'nü geçen bir diğer takım olarak ligde kaldılar.

Öte yandan 57 punda kalan Amed SK, play-off hedefine ulaşamadı.

Son olarak 2016-2017 sezonunda 2. Lig'de mücadele eden Ankaragücü, gelecek sezon yeniden 1. Lig'e çıkmak için mücadele edecek.

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