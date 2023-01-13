Ankaragücü, 28 yıl sonra Adana Demir karşısında

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında 14 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak.



Adana Demirspor ile MKE Ankaragücü arasındaki 19. hafta mücadelesi, Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.



Ligde iki maçlık puan hasretini geçen hafta sahasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 yenerek sonlandıran başkent ekibi, Adana'dan da puanla dönmeyi hedefliyor.



Süper Lig'de ilk yarının son haftasına 19 puanla 12. sırada giren MKE Ankaragücü'nde cezalı futbolcu bulunmuyor.



Ligde zirve yarışında bulunan Adana Demirspor ise 30 puanla 4. sırada yer alıyor. Süper Lig'de bu sezon iç sahada yenilgi yüzü görmeyen ve 7 maçın 5'ini kazanan Adana temsilcisi, sahasında son lig yenilgisini 7 Mayıs 2022'de Alanyaspor'a 2-1 yenilerek yaşadı.



28 yıl sonra Süper Lig'de karşılaşacaklar



Adana Demirspor ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 28 yıl sonra karşı karşıya gelecek.



İki takımın Türkiye'nin en üst düzey ligindeki son maçı 5 Mart 1995'te oynandı. Ankara'daki karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-0 kazanmıştı. İki takım bu tarihten sonra sadece Türkiye Kupası ve 1. Lig'de karşı karşıya geldi.



MKE Ankaragücü, Süper Lig'de rakibine karşı oynadığı son 8 maçı ise kaybetmedi. Adana Demirspor, Süper Lig'de son olarak rakibini 29 Mayıs 1988'de yenmişti. Fatih Terim'in çalıştırdığı MKE Ankaragücü, Ankara'da oynanan söz konusu karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olmuştu.





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