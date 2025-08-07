07 Ağustos
Fredrikstad-FC Midtjylland
19:00
07 Ağustos
AEK Larnaca-Legia Warszawa
19:30
07 Ağustos
CFR Cluj-Braga
19:30
07 Ağustos
PAOK-Wolfsberger AC
20:30
07 Ağustos
Panathinaikos-Shakhtar
21:00
07 Ağustos
Servette-FC Utrecht
21:30
07 Ağustos
Rosenborg-Hammarby
19:00
07 Ağustos
Viking-Başakşehir
20:00
07 Ağustos
Anderlecht-FC Sheriff
21:00
07 Ağustos
St. Patrick's Athletic-Beşiktaş
21:45

Ankara Keçiörengücü, Ofori'yi kadrosuna kattı

Ankara Keçiörengücü, 2007 doğumlu Ganalı kanat oyuncusu Joseph Ofori'yi 5 yıllığına kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü transferde önemli bir adım attı.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 2007 doğumlu Ganalı kanat oyuncusu Joseph Ofori'yi 5 yıllığına renklerine bağladı.

Kulübün açıklamasında, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Joseph Ofori ile anlaşmaya varmıştır. Joseph'e kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

