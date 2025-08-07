Ankara Keçiörengücü, Ofori'yi kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü transferde önemli bir adım attı.
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, 2007 doğumlu Ganalı kanat oyuncusu Joseph Ofori'yi 5 yıllığına renklerine bağladı.
Kulübün açıklamasında, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Joseph Ofori ile anlaşmaya varmıştır. Joseph'e kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
