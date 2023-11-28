Angelino'ya sürpriz talip: Ajax

Galatasaray'daki performansıyla beklentilerin altında kalan Angelino hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. 26 yaşındaki futbolcuya Hollanda'dan talip çıktı.
AJAX DEVREYE GİRDİ!
Hürriyet'in haberine göre; Eredivisie ekibi Ajax, Galatasaray'daki son durumu belirsiz olan Angelino'yu transfer listesine aldı. Leipzig'den sarı kırmızılıların istediği bir karar çıkmazsa İspanyol futbolcu ile ocak ayında yolların ayrılma ihtimali yüksek.
OPSİYONUN DEVREYE GİRMESİNE 3 MAÇ KALDI!
Angelino 3 maçta daha görev yaparsa 6 milyon euro'luk satın alma bedeli devreye girecek. Yaz transfer döneminde kadroya katılan İspanyol futbolcu, bu sezon 17 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
AJAX DEVREYE GİRDİ!
Hürriyet'in haberine göre; Eredivisie ekibi Ajax, Galatasaray'daki son durumu belirsiz olan Angelino'yu transfer listesine aldı. Leipzig'den sarı kırmızılıların istediği bir karar çıkmazsa İspanyol futbolcu ile ocak ayında yolların ayrılma ihtimali yüksek.
OPSİYONUN DEVREYE GİRMESİNE 3 MAÇ KALDI!
Angelino 3 maçta daha görev yaparsa 6 milyon euro'luk satın alma bedeli devreye girecek. Yaz transfer döneminde kadroya katılan İspanyol futbolcu, bu sezon 17 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.