Ange Postecoglou'nun kehaneti tuttu!

Tottenham, Premier League'de büyük hayal kırıklığı yaşadığı sezonu Avrupa zaferiyle taçlandırdı. Ange Postecoglou'nun öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı 1-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.



Daha önce yaptığı iddialı açıklamada, "İkinci yılımda her zaman iyi bir şeyler kazanırım" diyen Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou'nun bu sözleri adeta bir kehanet gibi gerçekleşti. Tottenham, ligde 17. sırada kalmasına rağmen Avrupa'da gösterdiği istikrarlı performansla finali kazanmayı bildi.



Manchester United karşısında oyun disiplininden kopmayan Kuzey Londra ekibi, ilk yarıda bulduğu golle kupaya uzandı. Avrupa'daki bu zafer, Premier Lig'deki düşüşü bir nebze de olsa unutturdu.



"İÇİMDE BİR HİS VARDI"



Öte yandan Postecoglou, maçın ardından yaptığı açıklamada "İnsanlar, 'İkinci sezonumda her zaman kupa kazanırım' sözlerimi yanlış yorumladı. Ben övünmüyordum, içimde bir his vardı. Kazanacağımıza inanıyordum." ifadelerini kullandı.