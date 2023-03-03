Andrey Santos eski kulübüne döndü

Chelsea'nin 12 milyon euro ödeyerek renklerine bağladığı Andrey Santos yeniden kulübü Vasco da Gama'ya döndü.Transfer olmasına rağmen İngiltere hükümeti tarafından çalışma izni alamayan Andrey Santos'u kiralık vermekten başka çaresi kalmayan Chelsea çareyi oyuncunun eski kulübünde buldu. Yapılan resmi duyuruda Andrey Santos'un Haziran ayına kadar Vasco forması giymeye devam edeceği ve oyuncunun tüm ödemelerinin Chelsea tarafından yapılacağı duyuruldu.18 yaşındaki oyuncunun kiralık sözleşmesi bittiğinde ise Chelsea kadrosuna katılabilmesi için gerekli başvuruların yeniden yapılacağı kaydedildi.Bir süre önce Beşiktaş'a kiralık verilmesi gündeme getirilen Andrey Santos, merkez orta saha oyuncusu olarak görev yaptığı 34 mücadelede 8 gol kaydetmişti.