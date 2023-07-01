Andres Iniesta, göz yaşlarıyla veda etti!

39 yaşındaki Andres Iniesta, 5 yıldır formasını giydiği Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe'ye göz yaşlarıyla veda etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Andres Iniesta, göz yaşlarıyla veda etti!
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01 Temmuz 2023 16:44
Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Japonya ekibi Vissel Kobe'ye transfer olan Andres Iniesta, veda etti.

39 yaşındaki tecrübeli orta sahanın Japonya ekibinden ayrıldığı açıklandı.

Iniesta, 5 yıldır formasını giydiği Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe'ye göz yaşlarıyla veda etti.

Vissel Kobe'de 134 maça çıkan Iniesta, 26 gol ve 25 asist yapma başarısı gösterdi.

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