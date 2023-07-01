Andres Iniesta, göz yaşlarıyla veda etti!

Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Japonya ekibi Vissel Kobe'ye transfer olan Andres Iniesta, veda etti.
39 yaşındaki tecrübeli orta sahanın Japonya ekibinden ayrıldığı açıklandı.
Iniesta, 5 yıldır formasını giydiği Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe'ye göz yaşlarıyla veda etti.
Vissel Kobe'de 134 maça çıkan Iniesta, 26 gol ve 25 asist yapma başarısı gösterdi.
39 yaşındaki tecrübeli orta sahanın Japonya ekibinden ayrıldığı açıklandı.
Iniesta, 5 yıldır formasını giydiği Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe'ye göz yaşlarıyla veda etti.
Vissel Kobe'de 134 maça çıkan Iniesta, 26 gol ve 25 asist yapma başarısı gösterdi.
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