Andreas Cornelius için Çizme'den büyük teklif

Andreas Cornelius'a İtalyan devi talip oldu. Trabzonspor ile bu sezon oldukça başarılı bir sezon geçiren Andreas Cornelius için kesenin ağzını açan İtalyanlar, futbolcunun aklını her an çelebilir.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Andreas Cornelius için Çizme'den büyük teklif
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10 Haziran 2022 12:26
Danimarkalı santrfor Andreas Cornelius, Trabzonspor'da gösterdiği performansla Fiorentina'nın dikkatini çekti. Mor Menekşeler bordo-mavililerin kapısını dev bir rakamla çalmaya hazırlanıyor.

Geçen sezonun başında Parma'dan transfer edilen ve Trabzonspor forması altında harika bir performans sergileyen Andreas Cornelius'a İtalya'dan talip çıktı. Fiorentina, 29 yaşındaki golcüyü transfer listesine ekledi.

10 MİLYON EURO ÖNERECEKLER

İtalyanlar, Floransa ekibinin ilerleyen günlerde Trabzonspor'un kapısını çalacağını ve Danimarkalı golcü için Karadeniz ekibine 10 milyon euro bonservis bedeli önereceğini yazdı. Cornelius'un Fiorentina için doğru isim olduğuna da vurgu yapıldı. 

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