Andreas Cornelius için Çizme'den büyük teklif

Danimarkalı santrfor Andreas Cornelius, Trabzonspor'da gösterdiği performansla Fiorentina'nın dikkatini çekti. Mor Menekşeler bordo-mavililerin kapısını dev bir rakamla çalmaya hazırlanıyor.



Geçen sezonun başında Parma'dan transfer edilen ve Trabzonspor forması altında harika bir performans sergileyen Andreas Cornelius'a İtalya'dan talip çıktı. Fiorentina, 29 yaşındaki golcüyü transfer listesine ekledi.



10 MİLYON EURO ÖNERECEKLER



İtalyanlar, Floransa ekibinin ilerleyen günlerde Trabzonspor'un kapısını çalacağını ve Danimarkalı golcü için Karadeniz ekibine 10 milyon euro bonservis bedeli önereceğini yazdı. Cornelius'un Fiorentina için doğru isim olduğuna da vurgu yapıldı.



